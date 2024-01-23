Hatay'da engellinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onat'ın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.K'yi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.
Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.
Şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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