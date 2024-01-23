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        Hatay'da engellinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:49 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:04
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        Hatay'da engellinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onat'ın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli M.K'yi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.

        Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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