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        Hatay'da servis midibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:50
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        Hatay'da servis midibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ali Arıkoğlu (31) yönetimindeki 31 ALV 054 plakalı midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü (36) idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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