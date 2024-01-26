Hatay'da adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Hatay'da, adli kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı.

Hatay Adliyesi resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un başkanlık ettiği toplantıda, adli konular ele alındı.

Toplantıda, Cumhuriyet savcıları Hümeyra Birli Köylü, Tugay Özkahraman, Emrah İmiroğlu birer sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Yarbay Mevlüt Mercan, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ahmet Sakallı, Hatay Orman İşletme Müdürü Zeynel Öztürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı kolluk birimleri, ilgili adli kolluk sorumluları katıldı.