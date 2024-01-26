Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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