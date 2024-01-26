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        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:59
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        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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