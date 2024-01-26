Hatay'da park halindeki otomobil yandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.