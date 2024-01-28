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        Hatay'da geçen yıl yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirildi

        Hatay'da Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, 2023'te yapılan denetimlerde yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:59
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        Hatay'da geçen yıl yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirildi
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        Hatay'da Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, 2023'te yapılan denetimlerde yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri, 2023'te denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altındaki balık türlerinin korunması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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