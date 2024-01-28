Hatay'da geçen yıl yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirildi

Hatay'da Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, 2023'te yapılan denetimlerde yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri, 2023'te denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altındaki balık türlerinin korunması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda yasa dışı balık avlamada kullanılan 140 kafes ele geçirdi.