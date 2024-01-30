Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 540 paket sigara ile 110 elektronik sigara ele geçirdi, 2 kişi ürünlerin satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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