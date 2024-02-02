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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da gönüllülerin dalında satın alıp topladığı meyveler depremzedelere ulaştırılıyor

        SEMİH ŞAHİN - Hatay'da çeşitli sebeplerden dolayı hasat edilemeyen turunçgil bahçelerindeki mahsulü dalında satın alan Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) üyeleri, çiftçilere destek sağlarken aynı zamanda da depremzedelerin kapısına kadar ücretsiz meyve ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:09
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da gönüllülerin dalında satın alıp topladığı meyveler depremzedelere ulaştırılıyor
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        SEMİH ŞAHİN - Hatay'da çeşitli sebeplerden dolayı hasat edilemeyen turunçgil bahçelerindeki mahsulü dalında satın alan Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) üyeleri, çiftçilere destek sağlarken aynı zamanda da depremzedelerin kapısına kadar ücretsiz meyve ulaştırıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da çiftçiler de mağdur oldu. Yıkımın yol açtığı çeşitli sorunlar dolayısıyla bahçeler bakımsız kaldı, çok sayıda da çiftçi hasat yapamadı.

        TÜMYAD, hasat yapamayan çiftçileri belirleyip bahçelerindeki mahsulü gönüllülerin bağışlarıyla satın almaya başladı.

        Dalında satın alınan ürünler, gönüllüler tarafından toplandıktan sonra konteyner kentlerde kalanlar başta olmak üzere depremzedelerin kapısına kadar getiriliyor.

        - "İnşallah çiftçimize, vatandaşlarımıza faydalı olmuşuzdur"

        TÜMYAD gönüllüsü Ahmet Kuday, AA muhabirine, 2015'te kurulan derneğin bu tür faaliyetlerin içinde olduğunu söyledi.

        Depremin ardından çiftçilerin de çeşitli sebeplerle mağdur olduğunu belirten Kuday, dernek olarak mağdur kişileri belirleyip bahçelerindeki ürünü satın almaya karar verdiklerini dile getirdi.

        Kuday, 1 aydır devam eden proje kapsamında her gün meyve topladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bir nebze de olsa çiftçilerimize katkımız olsun diye düşündük. Yaklaşık 30 kişilik ekibimiz var. Mandalina ve portakal bahçeleri bitene kadar bu faaliyetimize devam edeceğiz. Çiftçilerden de depremde ailesini kaybedenler var. Bu ürünleri toplamaya mevsimlik işçiler genelde dışarıdan, Kahramanmaraş gibi illerden geliyor. Deprem oralarda da etkili oldu. Oradan da işçi gelemediği için gönüllü arkadaşlarla böyle bir süreç başlattık. İnşallah çiftçimize, vatandaşlarımıza faydalı olmuşuzdur. Çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bahçelerindeki ürünü gönüllü olarak ücretsiz verenler de var. Ücreti karşılığında satın aldıklarımız da var."

        Gönüllülerden Ayşe Akgöynük Kuday ise projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ürünün hasat edilmesinin önemini vurgulayan Kuday, toplanmayıp dalında çürüyen ürünün gelecek yıllarda çiftçiye daha çok zarar vereceğini ifade etti.

        Kuday, depremde yakınlarını kaybeden çiftçilerin de büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İnsanlar burada yakınlarını kaybettiler. O yüzden hiçbir şey göremez oldular. Daha yeni kendini toparlamaya başladılar. Biz normalde mandalina toplamayı bilmiyoruz ama TÜMYAD gönüllüleri olarak bu mağduriyeti gidermek için toplamayı da öğrenmiş olduk. En azından çiftçimize destek olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Bizden sonra da bizi duyan, gören insanlar varsa destek olabilirler. Biz elimizden geldiği kadar çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. El birliğiyle çiftçinin mağduriyetini giderelim."

        Projeye destek için Kahramanmaraş'tan geldiğini anlatan Fatma Akgöynük de "Akşama kadar bahçelerde çalışıyorum. Devletimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da güçlenelim. Çiftçimize de rica ediyorum el uzatsınlar." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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