Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay esnafı depremin acısına tabelalarıyla direniyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da afetzede esnaf tabelalarında yer alan "Gitmedik ki dönelim", "6 Şubat" ve "04.17" gibi yazılarla hem vatandaşlara umut oluyor hem de depremi unutturmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay esnafı depremin acısına tabelalarıyla direniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da afetzede esnaf tabelalarında yer alan "Gitmedik ki dönelim", "6 Şubat" ve "04.17" gibi yazılarla hem vatandaşlara umut oluyor hem de depremi unutturmuyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf, prefabrik işletmelerde hizmet veriyor. İşletmelerinde isim değişikliğine giden esnaf, tabelalarındaki yazılarla deprem gerçeğini vatandaşlara unutturmamaya çalışıyor.

        Depremlerde 35 kişiye istihdam sağladığı 3 farklı işletmesinden 2'si yıkılan, birini de kirası nedeniyle kapatan restoran işletmecisi Murat Et, AA muhabirine, Hatay'dan ayrılamadığını söyledi.

        Prefabrik işletmesine "Gitmedik ki dönelim" ismini yazdıran Et, "Depremzedelere umut olsun diye 'gitmedik ki dönelim' adını koyduğumuz küçük bir kebap işletmesi kurduk. Bu şekilde çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. Bütün dünyamızı bu kulübeye sığdırdık." dedi.

        Et, işletmesinde 3 ailenin geçim sağladığını dile getirdi.

        Deprem gerçeğini hatırlatmakla insanların da şehri terk etmemesi için bu ismi koyduklarını aktaran Et, şunları kaydetti:

        "Biz bu ismi insanlara umut olsun diye koyduk. İnsanlarda 'acaba biz de mi gitmesek' gibi izlenim yaratalım istedik. Gidenlerin de geri dönmesi için bir umut olsun istedik. Hemen ismimizin altına da 'sen yoksan bir kişi eksiğiz' yazdık. Bu yazı sonrası 'geri döndük' mesajları aldık, bu da bizleri çok mutlu etti. Demek ki bir yerlere dokunmuşuz ve birçok insanın dönmesine de vesile olmuşuz. Bu amaçla bu ismi koyduk, iyi de oldu."

        Et, işletmesinin yanına depremin meydana geldiği saate işaret eden "04.17 buluşma noktası" adını verdiği bir mekan da yaptırdığını belirterek, "6 Şubat’ta deprem dolayısıyla şehirden ayrılan Hataylıları, buraya davet ediyorum. Gelsinler, en azından o gün burada buluşalım. Şehrimizin gücünü gösterelim. Bize de beklerim, 04.17 yazılı küçük yerimizi de buluşma yeri yaptım ama gönlümüz büyüktür, herkes sığar. O gün herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Et, tabelasına verdiği ismin insanlara umut olduğunu söyledi.

        - "Arkadaşımın hayalini yaşatmak istedim"

        Depremlerin ardından kısa süreliğine şehirden ayrılan köfteci Ali Burak Topal da "6 Şubat" adını verdiği işletmesinde mayıs ayından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

        Topal, "Depremde kaybettiğim arkadaşımın hayalini yaşatmak ve depremi unutturmamak için dükkanıma '6 Şubat' ismini verdim. İnsanımız çok çabuk normalleştiğini düşünüyor ama o normalleşmenin hemen olmayacağını bildiğim için bu isimle iş yerimi açtım." dedi.

        Topal, 6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veri...
        İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veri...
        Van'da çığ altındakileri kurtaran kepçe operatörü, Hatay'ın inşasında görev...
        Van'da çığ altındakileri kurtaran kepçe operatörü, Hatay'ın inşasında görev...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde atölyesi yıkılan bağlama usta...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde atölyesi yıkılan bağlama usta...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hastane enkazından yaralı kurtarılan d...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hastane enkazından yaralı kurtarılan d...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da gönüllülerin dalında satın al...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da gönüllülerin dalında satın al...