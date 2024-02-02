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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun'da kurulan konteyner çarşı, esnafın umudu oldu

        SEBAHATDİN ZEYREK - İskenderun'da, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerini kaybeden esnaf için kurulan konteyner çarşı, yaşanan acılara rağmen umut dolu hikayelere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:23
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun'da kurulan konteyner çarşı, esnafın umudu oldu
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        SEBAHATDİN ZEYREK - İskenderun'da, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerini kaybeden esnaf için kurulan konteyner çarşı, yaşanan acılara rağmen umut dolu hikayelere ev sahipliği yapıyor.

        Depremin yıkıma neden olduğu ilçede iş yerlerini kaybeden esnaf için Kurtuluş ve Dumlupınar mahallelerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, AFAD ve Kırşehir Valiliği koordinasyonunda 100 iş yerinden oluşan çarşı ve sanayi sitesi hizmete alındı.

        İş yerlerini kaybeden esnafın kurayla yerleştirildiği çarşıda ayakkabı tamircisinden marangoz atölyesine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren esnaf, ilçe ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor.

        Eski günlerini hasretle anan çarşı esnafı, yaşadıkları acılara dayanışmayla katlanmaya, yeni hayata alışmaya gayret ediyor.

        Çarşıda marangoz atölyesi bulunan 3 çocuk babası Mehmet Zerenli (55), AA muhabirine Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaklaşık 500 metrekarelik atölyesini tamamen kaybetmesinin ardından işlerini devletin verdiği konteynerde sürdürdüğünü ifade etti.

        Zerenli, ekmek parasına muhtaç kaldığı dönemler yaşadığını ancak devletin elinden tuttuğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "İlk gün, ilk saniye itibariyle dükkanım yerle bir oldu. Dükkan 3 katlı binanın altındaydı, bir kat yerin dibine battı. Bir çekiç bile çıkartamadım atölyemden. İşsiz, parasız, bir liraya muhtaç kaldım. Yıkık, dökük binalardan, mobilya söküp takmaya başladım ki çocuklarımı, ailemi geçindirmek için. Daha sonra kurayla burası bize çıktı. Şu küçücük konteynerin içinde mobilyacılık, hızarcılık yapmak kolay değil ama buna da şükürler olsun. Faaliyetler sürüyor. Allah razı olsun diyoruz hükümetimizden, devletimizden, bizi açıkta bırakmadı."

        - "İşimizin başındayız"

        Çarşıdaki dükkanında oto koltuk tamir ve döşemesi yapan Akif Yalçın, enkaz altından kurtarabildiği eşyasıyla işine devam etmek istediğini ancak dükkan bulamadığını söyledi.

        Konteynerde işlerini sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Yalçın, "Hayatla mücadeleye devam ediyoruz. Az çok demiyoruz, işimizin başındayız. Yavaş yavaş müşterilerimizi toparlıyoruz." diye konuştu.

        Çarşıda oto yedek parça işiyle uğraşan Şahap Eşilmez, konteynerlerin sağlam ve güvenilir olması nedeniyle gönüllerinin rahat olduğunu belirtirken marangozluk yapan Mehmet Mithat Öğütçü de üzücü günleri geride bıraktıklarını, yeni bir başlangıç yapabildikleri için şanslı olduklarını ifade etti.

        63 yaşındaki ayakkabı tamircisi Burhan İlker ise doğum günü olan 6 Şubat'ta yaşanan depremde çok sayıda yakınını yitirdiğini, uzun bir zaman ne yaşadığını anlamadığını dile getirdi.

        İkinci el makinalarla konteynerde yeniden tamir işlerine başladığını aktaran İlker, çalışırken üzüntüsünü biraz olsun unutabildiğini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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