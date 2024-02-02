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        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:29
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        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tarihi Uzun Çarşı'daki mefruşat ürünleri satan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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