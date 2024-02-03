6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 3 çocuğunu kaybeden başhekim, afetzedeler için görevini sürdürüyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ikiz kızları ve oğlunun yaşamını yitirdiği apartmanın enkazından 41 saat sonra çıkarılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez, yaşadığı acıları insanlara hizmet ederek unutmaya çalışıyor.

Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Sönmez ailesinin de yaşadığı 4 katlı aile apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Dr. Sönmez'in 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif, binanın enkazında yaşamını yitirdi.

Enkazdan 41 saat sonra yaralı çıkarılan Sıtkı Sönmez, hastanedeki 15 günlük tedavisinin ardından depremzedelere hizmet edebilmek için görevinin başına döndü.

Sönmez, evlatlarını kaybetmesinin acısını bir kenara bırakıp depremzedeleri tedavi ederek yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Depremi her hatırladığında içini hüzün kapladığını anlatan Sönmez, AA muhabirine, yaşadığı acının tarifi olmadığını söyledi.

Enkazdayken ilk çağrısının hastaneye gidilmesi talimatı olduğunu aktaran Sönmez, "41 saat enkaz içerisinde kaldım, yaklaşık 7-8 saat içerisinde bana ulaşıldı. Yeğenim ulaşmıştı bana, ilk talimatım da ulaşabildiği idareci arkadaşlara hastaneye gitmeleri gerektiği oldu. Ardından da benden önce çocuklarımı kurtarın, bütün talimatım bu oldu. 41 saatin ardından enkazdan çıkarıldım, bir günlüğüne de hastanede gözlemde kaldım. Göğsümde bir kot kırığım vardı, 10-15 günlük süre içerisinde iyileşti ve hızlıca görevimin başına döndüm." diye konuştu.

Sönmez, 6 Şubat'taki depremlerde aile apartmanında evlatlarıyla birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaşadıklarının kötü olduğunu ama her şeye rağmen ayakta kaldıklarını dile getirdi.

Acısını bir kenara bırakıp hizmet verme gayreti içinde olduğunu belirterek, "Bu sayede hem insanlara hizmet edebiliyordum hem de kendime adeta psikoterapi uyguluyordum. Ben işimle meşgul olarak bir şeyler üretirken kendimi de tedavi ettim. Çok şükür elimizden geldiği kadar maksimum olarak da gereğini yaptığımı düşünüyorum." dedi.

- "Biz bu memlekete sahip çıkacağız"

Sönmez, depremlerin ardından şehirden ayrılan personellerinin de geri döndüğünü dile getirdi.

Hatay için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Memleket bizim memleketimiz. Buranın halini en iyi biz biliriz. Gidenlerin de ev ve okul imkanı bulunca geri döneceklerine eminim. Gidenlerin hiçbiri de buradaki huzuru bulamadıklarını ifade ediyorlar hala dönmeye çalışan ve hatta dönenler bile var. Dolayısıyla biz bu memlekete sahip çıkacağız. Memleketin kendi insanı buraya daha çok sahip çıkar. Dışarıdan gelen vatandaşlar, idari bir dönemde, belli bir dönemde hizmet eder ve giderler. Biz bu şehrin çocuğuyuz ve buraya hizmet etmek zorundayız. Herkesi hizmet etmeye çağırıyoruz."

Sönmez, şu an 40 yataklı 53 polikliniğin bulunduğu konteyner hastanede hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 2 bin hastaya poliklinik hizmeti sunduklarını kaydetti.