Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda yapım aşamasındaki malzeme kalitesi ve donatı detaylandırması yetersizliğinden dolayı asli kusurlu olarak tespit edilen S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.