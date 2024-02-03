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        Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:54
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        Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. gözaltına alındı.

        Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda yapım aşamasındaki malzeme kalitesi ve donatı detaylandırması yetersizliğinden dolayı asli kusurlu olarak tespit edilen S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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