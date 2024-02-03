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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den, Hatay'da ziyaretler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:14
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den, Hatay'da ziyaretler
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

        Bakan Özhaseki, programları kapsamında ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra tarihi Uzun Çarşı'ya geçen Özhaseki, burada esnafla bir süre sohbet etti. Bir esnafın simitlerini satın alan Özhaseki, bunları vatandaşa ve esnafa dağıttı.

        Ardından Uzun Çarşı içerisinde bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi yapıları gezen Özhaseki, buradaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

        Özhaseki'nin ziyaret ve incelemelerinde milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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