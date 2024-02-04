Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremlerin ardından restorasyonuna başlanan vakıf eser sayısı 45'e yükseldi

        Hatay'da, 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 45'inde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremlerin ardından restorasyonuna başlanan vakıf eser sayısı 45'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 45'inde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Depremlerin ağır tahribatlar yarattığı tarih ve kültür kenti Hatay'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 105 tescilli eserden 71'i ya ağır ya orta hasar aldı ya da yıkıldı.

        İhalesi gerçekleşen ve restorasyona başlanan Habib-i Neccar Camisi, tarihi Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Rum ve Süryani Katolik kiliseleri gibi toplam 30 eserin çalışmalarında ilerleme kaydedildi.

        Çalışmaları devam eden 30 esere 15 kültür varlığının daha eklenmesiyle sayı 45'e yükseldi.

        Ağır hasar alan veya yıkılan diğer eserlerin restorasyonu için de çalışmalar devam ediyor.

        - Kurşunlu Han'ın 2025'te hizmete açılması planlanıyor

        Tarihi Uzun Çarşı'da yer alan Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarihi İpek Yolu'nu kullanarak Antakya'ya gelen tacirlerin dinlenme merkezi olarak bilinen Kurşunlu Han'da da restorasyon sürüyor.

        İçerisindeki 48 dükkan ile caminin depremle kullanılamaz hale geldiği handaki çalışmaların 2025'te tamamlanıp, buranın tekrar Antakya için kültüre, sanata hizmet eder hale getirilmesi planlanıyor.

        Depremden hasar gören Mar Yuhanna, Rum ve Süryani Katolik kiliselerinde de ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        - 71 eser restorasyon programına alındı

        Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, AA muhabirine, depremlerden hemen sonra zarar gören vakıf eserlerine ilişkin yerinde tespit çalışmalarına başladıklarını anlattı.

        Tespit edilen 71 eserin etrafını bariyerlerle çevreleyerek giriş çıkışları kestiklerini aktaran Güneren, daha sonra süreç içerisinde yapacakları çalışmalarla ilgili bir strateji belirlediklerini ve 71 eserin tamamının restorasyon programına aldıklarını ifade etti.

        İlk aşamada 30 eserde çalışma gerçekleştirdiğini belirten Güneren, şöyle devam etti:

        "Habib-i Neccar Cami, Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Kurşunlu Han, Kurtuluş Hamamı, Sarımiye Cami ve kiliseler gibi abidevi yapılar ilk etapta ihale sürecinde hemen programa alındı ve uygulamaya başlandı. Daha sonra diğer eserlerimize sırasıyla geçildi. Şu anda eski Antakya'da özellikle mahalle mescidi hüviyetinde olan onlarca yapı var, bu eserler de yine tescilli eski eser ve bunları da üçüncü, dördüncü etaplar olarak şu anda programa almış vaziyetteyiz. Bundan iki ay önce sayımız 30 civarındaydı, bugün itibarıyla sayımız 45. Belki 15-20 gün sonra konuştuğumuzda bu sayımız artmış olacak, 71 sayısına ulaşacak. Bundan 2-2,5 ay sonra da tescilli eserlerimizin tamamında restorasyon sürecine başlamış olacağız."

        Güneren, programa alınan 45 vakıf eseriyle ilgili bilfiil sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Bu işlemlerin projelendirmeleri dahil her sürecinin meşakkatli ve titizlikle yürütülmesi gereken konular olduğunun altını çizen Güneren, her bir eserin iş bitiminin 700-750 gün sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"

        Benzer Haberler

        Arka Sokaklar oyuncuları deprem bölgesinde
        Arka Sokaklar oyuncuları deprem bölgesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşt...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşt...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız müsterih olsun, kimse mağdur olmayac...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız müsterih olsun, kimse mağdur olmayac...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız müsterih olsun, kimse mağdur olmayac...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız müsterih olsun, kimse mağdur olmayac...
        Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 2 hastanenin açılışında konuştu:
        Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 2 hastanenin açılışında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'n...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'n...