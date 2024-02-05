6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşi ve kızıyla yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli özlemle anılıyor
MUSTAFA GÜNGÖR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
MUSTAFA GÜNGÖR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
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