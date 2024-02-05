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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarda hizmet veriyor

        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf, ticari faaliyetlerini kentin 36 farklı noktasında oluşturulan prefabrik çarşılarda sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:24
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarda hizmet veriyor
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        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf, ticari faaliyetlerini kentin 36 farklı noktasında oluşturulan prefabrik çarşılarda sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda evin yanı sıra iş yerleri de yıkıldı veya ağır hasar gördü.

        Kentte esnafın faaliyete başlaması için valilik ve çeşitli kurumların girişimi ve işbirliğiyle 36 noktada prefabrik çarşılar oluşturuldu.

        Şu ana kadar kurulan çarşılarda bulunan 6 bin 178 prefabrik iş yerinden anahtar teslimi yapılan 5 bin 274'ünde esnaf ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulumu tamamlanan 904 prefabrik iş yerinin de kısa sürede anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

        - "Çarşılarımız belirli bir planlama dahilinde hizmete açılmıştır"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin Hatay'daki ticareti de olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kentte yaraların sarılması için seferberlik ruhu içerisinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Masatlı, bu kapsamda Hatay'da prefabrik çarşıların kurulduğunu belirtti.

        Çarşılarda esnafın işinin başına geçerek ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Masatlı, "Bu çarşılarımızda aklınıza gelebilecek her meslek grubumuz yer almaktadır. Eczanelerden veterinerlere, kırtasiyelerden marketlere, giyimden mefruşatçıya ve gıda sektörcülerine, kısaca toplumun ihtiyacı olabilecek ne varsa vatandaşlarımızın erişebilmeleri için tüm çarşılarımız belirli bir planlama dahilinde hizmete açılmıştır." diye konuştu.

        - "Gastronomi Çarşısı"nda 18 dükkan yapıldı

        Masatlı, şehrin gastronomi ve turizm dokusuna uygun şekilde iki prefabrik çarşının kurulduğunu aktardı.

        Kentin lezzetlerini vatandaşlarla ve şehre gelen ziyaretçilerle buluşturmak üzere "Gastronomi Çarşısı"nın da planladığını kaydeden Masatlı, şöyle devam etti:

        "Çarşıda her biri 100 metrekareye yakın, toplamda 18 dükkan inşa edildi. Burada hizmete açılacak restoranlarımız, kadim şehrimizde geçmişten beri hizmet veren markalaşmış isimler olacaktır. Kültür, sanat ve gastronominin hayat bulacağı 'Turizm Sanat Köyü Çarşısı' da tamamlandığında 6 restoran ve 75 dükkanla hizmet vermeye başlayacaktır."

        Masatlı, çarşıların içerisinde konferans salonu, cep sineması, sanat eğitim salonu, toplantı salonu gibi alanların da yer alacağına işaret etti.

        - "Esnafın ayağa kalkması gerekiyordu"

        Prefabrik çarşıda hizmet ofisini açan gazetecilerden Ali Ceren de çarşı sayesinde yeniden işlerinin başına geçtiklerini söyledi.

        Depremlerin ardından bir süre İstanbul'a gittiğini anlatan Ceren, "Bir iki ay sonra esnafa geçici prefabrik iş yerlerinin verileceğini öğrendiğimde çok sevindim. Esnafın ayağa kalkması gerekiyordu. Şehrin de buna bağlı olarak ayağa kalkacağını öngören hükümetimize, valiliğimize ve ticaret il müdürlüğümüze teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Ceren, prefabrik işletmeler sayesinde evlerine ekmek götürebildiklerini dile getirdi.

        Depremde iki iş yeri yıkılan tuhafiyeci Cemre Güler de prefabrik dükkan sayesinde yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını belirtti.

        Prefabrik çarşıların açılmasıyla kentte ticaretin yeniden hız kazandığına dikkati çeken Güler, "Her şeyimizi kaybettik ama yeniden mutlu olmak için çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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