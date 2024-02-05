6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - "Gönül Mutfağı"nda kazanlar "taziye yemeği" için kaynayacak

MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin 1. yılında verilecek "taziye yemeği" için hazırlıklar başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kurulan "Gönül Mutfağı"nda afetzedeler için yemek yapılmaya devam ediyor.

Afetin ilk zamanlarında günlük yemek çıkarıp, ihtiyaç durumlarına göre de depremzedelerin yardımına koşan gönüllüler, okullar için de kahvaltı hazırladı.

Depremzedelere aylardır yemek ulaştıran Gönül Mutfağı'nda şimdi de afetin 1. yılında "taziye yemeği" için kazanlar kaynayacak.

- "Müthiş dayanışma içerisinde bir millet olduğumuzu tekrar yaşadık, hissettik"

Gönül Mutfağı kurucularından Kadir Sancar, AA muhabirine, depremzedeler için yaklaşık 5-6 ay aralıksız sıcak yemek çıkardıklarını söyledi.

Afetin ardından Hatay'ın 8 ilçesinde ilk etapta çadırlara ve ardından kurulan konteynerlerle okullar olmak üzere 150 farklı noktaya sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Sancar, "Toplamda 17 milyon kaba yakın yemek dağıtımı yaptık. Günde ortalama 35-40 bin kap yemek çıktı. Ramazan ayında sayılar daha yüksekti. Bölgede, farklı ihtiyaçları da karşılama yönünde elimizden ne geliyorsa yaptık. Gıda, erzak kolileri hazırlayıp dağıttık." diye konuştu.

Sancar, gönüllü sayısının zaman zaman 4 binleri aştığını, ihtiyaç olduğu sürece de Hatay'da kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ın acısı hala çok taze. Biz bugün de beraber, bir arada olmak istedik. Gönüllü arkadaşlarım gelen kurbanları işlemeye başladı. 6 Şubat'tan önce mevlit okunacak. Sonrasında hep beraber bir taziye yemeği yiyeceğiz. Gönüllülerle, bize destek verenlerle, dostlarımızla burada bir taziye yemeği düzenleyeceğiz. Depremzedelerle yine bir arada olacağız. O günün acısını paylaşacağız. Unutmadık, unutmayacağız. Bu felaketin bizlere gösterdiği şeyler oldu. Müthiş dayanışma içerisinde bir millet olduğumuzu tekrar yaşadık, hissettik."

Gönüllülerden Nilüfer Akarslan da Adana'da depremi yaşadıktan sonra hızla bölgeye geldiğini ve 25 Mart'tan itibaren buradan ayrılmadığını söyledi.

Gönül sofrasının kendilerine enerji verdiğini anlatan Akarslan, "Gidenler zor gidiyor, kalanlar gitmek istemiyorlar. Bu depremi inşallah bir daha yaşamayız. Zorluklarını çok gördük. Acılarımızı içimizde hissederek, birlikte hemhal olduk. Gönül Mutfağı'nda bize bir sofra açtılar. Herkes burada olmak istiyor. Burada gerçekten akıllarda soru işareti kalmadan yardımların ulaştığını ben görüyorum." ifadesini kullandı.

Hem gönüllü hem de depremzede olan Yusuf Aktepe ise 10 aydır Gönül Mutfağı'nda olduğunu dile getirdi.

Mutfakta şimdi afetin 1. yılı için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Aktepe, "6 Şubat'ta yemeği yapıp, depremin unutulmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Umarım tekrar olmaz. Ben depremden 40 gün sonra ekibe katıldım. Bu zamana kadar buradaydım." dedi.