6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI- Enkazdan kurtulan itfaiye çavuşu depremzedelerin imdadına koştu

SEBAHATDİN ZEYREK - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde enkazda kalmasına rağmen kendi çabalarıyla eşi ve çocuğunu kurtarmayı başaran itfaiye çavuşu, o günü unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ilçenin Denizciler Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ilk 2 katı yıkıldı.

İtfaiye çavuşu Ozan Karapınar (36) eşi ve çocuğuyla dairesinde mahsur kaldı.

Yıkıntılardan çıkarak eşini ve çocuğunu kurtaran Karapınar, daha sonra diğer depremzedelerin yardımına koştu.

Karapınar, AA muhabirine, oturdukları 4 katlı aparmanın depremle ilk 2 katının zemine oturduğunu söyledi.

Apartmanlarında bir anne ile 2 evladının hayatını kaybettiğini anlatan Karapınar, o günü üzüntüyle hatırladığını belirtti.

Deprem günü sokakların adeta mahşer yeri olduğunu aktaran Karapınar, enkaz altında kalanları kurtarmak için eşini ve çocuğunu bırakıp görevinin başına geldiğini anlattı.

İşini en iyi şekilde yapmaya çalışarak, depremzedelere yardım ettiğini belirten Karapınar, "O gün soğukkanlı olmak zorundaydık. Sonuçta ben ailemi güvenli bir yere çekmiştim. Benim artık orada tek yapmam gereken vatandaşa yardım etmekti. Tek yapmam gereken buydu." diye konuştu.​​​​​​​