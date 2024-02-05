Hatay'da "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans düzenlendi
Diyanet İşleri Başkanlığınca depremden etkilenen Hatay'da, "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca depremden etkilenen Hatay'da, "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Depremlerin ardından ülkenin birbirine kenetlendiğini aktaran İşliyen, Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti.
İl Müftüsü Mevlüt Topçu da acıların, zor günlerin üstesinden omuz omuza vererek gelineceğini belirtti.
Programa, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
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