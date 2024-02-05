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        Hatay'da "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığınca depremden etkilenen Hatay'da, "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:15
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        Hatay'da "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans düzenlendi
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca depremden etkilenen Hatay'da, "Zor zamanda kardeşlik hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremlerin ardından ülkenin birbirine kenetlendiğini aktaran İşliyen, Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu da acıların, zor günlerin üstesinden omuz omuza vererek gelineceğini belirtti.

        Programa, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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