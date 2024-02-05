AKUT Vakfı tarafından Hatay'da iki prefabrik okul yaptırıldı

AKUT Vakfı tarafından Hatay'da yapılan iki prefabrik okulun açılışı gerçekleştirildi.

Vakıf tarafından Antakya ilçesi Serinyol ve Maşuklu mahallelerinde iki prefabrik okul yaptırıldı.

Okulların açılış törenine, Antakya Kaymakamı ve Hatay Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Ayazhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile gönüllüler katıldı.

Her birinde sekiz derslik bulunan okullarda, toplam 670 öğrenci eğitim görecek. Yalıtımlı prefabrik okullarda öğretmenler odası, müdür odası ve engelli öğrencilerin için tuvaletler de yapıldı.

Bilgisayar ve projeksiyon gibi ekipmanların da kullanıldığı sınıflara, hava koşullarına uyum sağlanabilmesi için klimalar da takıldı.