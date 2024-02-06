Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.