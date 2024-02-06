Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına ilişkin mesaj yayımladı:

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına ilişkin mesaj yayımladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

        Vali Masatlı, mesajında, 6 Şubat'taki afetin ve kayıpların acısını hala yüreklerde taşıdıklarını, bunların bir insan ve şehir için tarifsiz acılar olduğunu belirtti.

        Zaman, sabır ve mücadele gerektiren bir süreç içerisinde olduklarını aktaran Masatlı, "Devletimizin gücünü, milletimizin serdengeçti mizacını, bu acı olayla bir kez daha hissettik, gördük, yaşadık. Büyük devlet olmamızın şiarı olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ve ruhu, her zaman ve şartta olduğu gibi bu zor dönemde de bir kez daha vücut buldu." ifadelerini kullandı.

        Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet ve milletin fedakarlıklarıyla büyük bir destan yazıldığını belirterek, şunları paylaştı:

        "Adeta küllerimizden yeniden doğuyoruz. Depremin yarattığı kaos ve yıkım yaşamın kaçınılmaz belirsizliklerini önümüze sererken hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu ancak bu kırılganlık, aynı zamanda direncimiz ve dayanma gücümüzü de beraberinde getirdi. Bu bakımdan, insanımızın gösterdiği direnç, bir araya gelme ve bu topraklarda yaşama iradesiyle dayanışma ruhu, geleceğe olan umudumuzu hep taze tutarak büyük millet olmamızın ruhunu bizlere bir kez daha hissettirdi."

        Hatay'ın yeniden inşa edileceğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

        "Sarsıldık ama kopmadık. Şehrimizi umutla yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Geçmişten güç alarak hiçbir insanımız, aç ve açıkta kalmamalı anlayışıyla geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüyoruz. İyileşme sürecini yaşadığımız Türkiye Yüzyılı'nda da Hatay'ımız 'şahsi meselemiz' olmaya devam edecek ve kadim şehrimizi huzurun, mutluluğun, gücün, kardeşliğin, hoşgörünün, evrensel değerlerin merkezi haline tekrar getireceğiz. Devletimiz buna muktedirdir. Bu duygu ve düşüncelerle depremde kaybettiklerimizin aziz hatıralarının kalbimizde her daim yaşayacağının bilinmesini istiyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        ÇEVİK KUVVET MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 POLİS YARALI
        ÇEVİK KUVVET MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 POLİS YARALI
        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı
        Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı
        Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutu...
        Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutu...
        Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
        Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
        Asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde hüzünlü taziye yemeği hazırlığı
        Asrın felaketinin 1'inci yıl dönümünde hüzünlü taziye yemeği hazırlığı
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı