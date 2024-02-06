6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar

SEMİH ŞAHİN - Hatay'da depremzede Abdullah Gencer, gönüllülerle kurduğu ekiple konteyner kentleri gezerek çocukları eğlendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok sosyal aktivite ve yardım faaliyetine katılan Abdullah Gencer, kendisine destek olmaya çalışan gönüllülerle bir ekip kurdu.

Çocuklara yönelik etkinlikler yapmaya karar veren Gencer, aralarında pamuk prenses ve palyaço kostümü giyen ekip üyeleriyle konteyner kentlerde faaliyetler gerçekleştiriyor.

Aralarında depremlerden etkilenenlerin de bulunduğu ekip, çocuklara moral vermek ve afetin psikolojik izlerini silmek için yüz boyamadan dansa ve oyunlara kadar birçok etkinlik yapıyor.

- "Çocuklar bizim geleceğimiz"

Gencer, AA muhabirine, depremzede çocukların psikolojisini düzeltmek için bu tür etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Kendisinin de Hatay'da depreme yakalandığını anlatan Gencer, şöyle konuştu:

"Çocukluk arkadaşlarımı kaybettim. Aklıma geldikçe ağlıyorum. Çocukların gülmesi, mutluluğu, gelip bize sarılmaları, bizi de mutlu ediyor. 7 kişilik ekibimiz var. Aralarında pamuk prenses, palyaço var. Pamuk şeker yapan, dondurma dağıtan var. Çocukların eğlenebilmesi için hayırseverlerin bağışlarıyla bu tür etkinlikler sürecek. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte ayağa kalkmaya, toparlanmaya çalışıyoruz. 'Çocuklar gülsün, dünya gülsün' sloganıyla hep birlikte toparlanacağız."

- "Yaralar birlikte sarılıyor"

Ekip üyesi Eda Güneş de çocuklarla vakit geçirmekten mutlu olduğunu anlattı.

Yetişkinlere göre çocukların daha hassas olduğunu dile getiren Güneş, "Çocuklarla olmak kendimizi iyi hissettiriyor. Çocuklar gülünce herkes gülüyor. Yaralar birlikte sarılıyor. Biz bir şekilde atlatabiliyoruz ama çocuklar daha hassas. Onlara bu etkinlikler çok iyi geliyor. Biz de onları böyle görünce çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Ekip üyelerinden çocuk gelişimi öğretmeni Selmanur Aksoy, pamuk prenses kostümüyle konteyner kentlerde çocuklarla bir araya geldiğini dile getirdi.

Hatay'ın pamuk prensesi olarak anıldığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden beri bu etkinlikleri yaptığım için depremin bende bir hasarı kalmadı diyebilirim. Tüm yaralarımı çocuklar sardı. Birçok kaybımız oldu ama çocukların yüzündeki gülümseme bana bir nebze de olsa bunları unutturdu. Hatay'ın tüm çocukları kendi çocuğum gibi oldu."