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        Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:25
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        Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı.

        Aile yakınları, enkazdan kurtulanlar ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması nedeniyle 269 kişinin hayatını kaybettiği binanın bulunduğu alanda bir araya geldi.

        Kaybettikleri yakınları için alana çiçek bırakan vatandaşlar, dua etti.

        Ziyaret sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü, bazıları da hayatını kaybedenlerin anısına duvarlara resim çizdi, yazı yazdı.

        Depremzedelerden 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, AA muhabirine, 4 gün enkaz altında kaldığı ve bacaklarını kaybettiği yere dönmenin zor olduğunu söyledi.

        Binayla birlikte hayallerinin de yıkıldığını belirten Karadeniz, "Burada geçmiş günlerimiz, anılarımız var. Buradan bir türlü kopamıyoruz. Çok zor bir süreç atlatmamıza rağmen dönüp dolaşıp memleketimize, doğup büyüdüğümüz yere geldik." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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