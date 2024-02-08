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        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Fuat" adı verildi

        6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 Şubat'ta hizmete açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe "Fuat" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:41
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        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Fuat" adı verildi
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        6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 Şubat'ta hizmete açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe "Fuat" ismi verildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen 550 yataklı hastanede Meryem ve Ahmet Göçmen çiftinin oğlu dünyaya geldi.

        Çift, 2 kilo 750 gram doğan çocuklarına "Fuat" ismini verdi.

        Baba Ahmet Göçmen, AA muhabirine, ikinci çocuğunu kucağına almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Göçmen, hastanedeki sağlık çalışanlarının kendileriyle çok yakın ilgilendiğini belirterek, hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.

        Anne Meryem Göçmen ise sağlıklı bir şekilde bebeğinin dünyaya gelmesinden dolayı sevincinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.

        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıktı Sönmez'de hastane odasında ziyaret ettiği Göçmen ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediyeler verdi.

        Sönmez, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden ötürü mutluluklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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