Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde belirlenen 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda 512 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda İ.Y. ile Y.Y. gözaltına alındı.
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