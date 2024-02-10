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        Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hatay'da dezavantajlı depremzedelerin yanında

        ÖMER FARUK CEBECİ - Depremlerden etkilenen Hatay'daki konteyner kentlerde kurdukları alanlarda özel gereksinimli çocukların yanı sıra ampute afetzedelere fizik tedavi ve eğitim desteği sunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bölgede kalıcı hizmet vermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:43
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        Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hatay'da dezavantajlı depremzedelerin yanında
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        ÖMER FARUK CEBECİ - Depremlerden etkilenen Hatay'daki konteyner kentlerde kurdukları alanlarda özel gereksinimli çocukların yanı sıra ampute afetzedelere fizik tedavi ve eğitim desteği sunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bölgede kalıcı hizmet vermek istiyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye gelen vakıf gönüllüleri, özel gereksinimli çocukların yanı sıra, ampute depremzedelere desteğini sürdürüyor.

        Fizyoterapi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, medikal malzeme desteği sunan vakıf, uzvunu kaybedenlere protez uygulaması, ortopedi konsültasyonları ve ameliyat süreçlerinde de yardımcı oluyor.

        Vakıf gönüllüleri, 30 Mart 2023'ten bu yana Hatay'da aralarında fizyoterapist ve özel eğitim uzmanlarının da bulunduğu 7 kişilik ekiple depremzedelere 4 bin 500'den fazla seans hizmeti sağladı.

        - "Hepsi yanlarında olduğumuz için dua ediyorlar"

        Vakfın Hatay Koordinatörü Zafer Çınar, AA muhabirine, özel gereksinimli çocuklar başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin protez süreçlerinde fizyoterapi hizmeti de verdiklerini anlatan Çınar, Hatay'daki 3 farklı konteyner kentte mobil olarak hizmet verdiklerini, mart ayından bu yana yaklaşık 1000 aileye ulaşarak 4 bin 500'den fazla seans uyguladıklarını dile getirdi.

        Çınar, 120'den fazla depremzedeye düzenli olarak hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Hepsi yanlarında olduğumuz için dua ediyor. Onlara dokunmak farklı bir şey. Bunu bize hissettiriyorlar zaten. Anlatılmaz, bizi manevi olarak çok doyuruyor. Onlar da bizi gördüklerinde mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz. Yaşanılan felaket çok büyük, en ufak bir dokunuş bile onları çok mutlu ediyor. Biz de bu sayede çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Çınar, önümüzdeki dönemde Hatay'da bağışçıların destekleriyle kalıcı bir hizmet binası kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

        - "Vakıf çalışanlarıyla konuşurken bile kendimi iyi hissediyorum"

        Depremde eşini ve 2 kızını kaybettiği evinin enkazından 12 saat sonra kurtarılan ve sol ayağı diz altından ampute edilen 39 yaşındaki Nergis Sapan da Türkiye Spastik Çocukları Vakfı aracılığıyla Adana'da ayağına protez takıldığını belirtti.

        Vakıf çalışanlarının fizik tedavi sürecinde kendisine sürekli destek olduğunu anlatan Sapan, "Protez çok şükür iyi. Hızla toparlanıyorum. Vakıf çalışanlarıyla konuşurken bile kendimi iyi hissediyorum. Aile aslında kan bağı olmak değil, aileden farksızlar. İyi ki hayatımızdalar, onları çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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