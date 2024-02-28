Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Estetik uzmanından lisanslı medikal ürünler kullanılması uyarısı

        Uzman estetisyen Müge Güler, estetik işlemlerinin doktor kontrolünde ve lisanslı medikal ürünler kullanılarak yapılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estetik uzmanından lisanslı medikal ürünler kullanılması uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzman estetisyen Müge Güler, estetik işlemlerinin doktor kontrolünde ve lisanslı medikal ürünler kullanılarak yapılması gerektiğini belirtti.

        M Clinic İskenderun'un uzman estetisyeni Müge Güler, AA muhabirine, estetik yaptırılacak yer ve kişilerin doğru seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Estetik, lazer epilasyon, cilt bakımı ve zayıflama işlemlerinin doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Güler, şöyle konuştu:

        "Güzellik merkezi ile kuaförlerde yaptırdığı işlem sonrası cildinde yaralanma ve alerji oluşan birçok hastayla karşılaşıyoruz. İşletmede doktor veya medikal estetik hekimi yoksa enjeksiyon işlemi yaptırılmamasını öneriyoruz."

        Güler, estetiği yapacak kişilerin belgelerinin kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Estetik işlemlerinde kullanılacak medikal ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olması da çok önemli. Enjeksiyonlu ya da enjeksiyonsuz her uygulamanın, uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Bu nedenle 'merdiven altı' diye tabir edilen, uzmanları ve doktoru olmayan yerlerde bu tür işlemler yaptırılmamalı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi

        Benzer Haberler

        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Belen'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Belen'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Belen'de öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
        Belen'de öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
        Belen'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Belen'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı