Hatay'da amatör balıkçının oltasına yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk takıldı

Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

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