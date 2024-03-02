Hatay'da amatör balıkçının oltasına yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk takıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.
Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.
Oltasına takılan balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi.
Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.
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