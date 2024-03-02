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        Hatay'da amatör balıkçının oltasına yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk takıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:29
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        Hatay'da amatör balıkçının oltasına yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk takıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.

        Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

        Oltasına takılan balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi.

        Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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