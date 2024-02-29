Hatay'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki kavgada K.Ö'nün tabancayla ateş ettiği A.Y. ve V.Y. yaralanmış, zanlı olaydan sonra kaçmıştı.

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