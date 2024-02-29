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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:39
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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Şubat'ta İsmet İnönü Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin çalışmasını sürdürdü.

        Olaydan sonra kaçan şüpheli K.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İsmet İnönü Mahallesi'ndeki kavgada K.Ö'nün tabancayla ateş ettiği A.Y. ve V.Y. yaralanmış, zanlı olaydan sonra kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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