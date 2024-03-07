Hatay Valisi Mustafa Masatlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Masatlı, bir otelde düzenlenen buluşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana il genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, 3 Şubat'ta 550 yataklı Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açıldığını hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"İskenderun Devlet Hastanesini hizmete açtık. Diğer yandan mayıs sonunda da Defne'de 300 yataklı devlet hastanelerimizi hizmete almıştık. Erzin, Payas ve Altınözü'nde 125 yatak kapasiteli acil durum hastanelerini yapıyoruz. Payas'ı bu ayın sonunda da teslim alacağız. İnşallah hep beraber Hatay'ımızı eski günlerine, daha iyi, güzel, güçlü hale getireceğiz."

Masatlı, toplantıda il genelindeki aylık asayiş uygulamaları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Doğu Akdeniz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, belediye başkanları ve ilgili birim amirleri de katıldı.