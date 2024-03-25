İskenderun'da 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında H.U'yu takibe aldı.
Şüphelinin iş yeri ve otomobilinde yapılan aramada 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli H.U. ve yanında bulunan İ.A.E. gözaltına alındı.
İ.A.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.U'nun işlemleri sürüyor.
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