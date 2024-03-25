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        İskenderun'da 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:00
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        İskenderun'da 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında H.U'yu takibe aldı.

        Şüphelinin iş yeri ve otomobilinde yapılan aramada 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli H.U. ve yanında bulunan İ.A.E. gözaltına alındı.

        İ.A.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.U'nun işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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