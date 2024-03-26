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        Hatay'da 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:54
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        Hatay'da 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Şükrü K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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