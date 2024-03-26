Hatay'da 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.

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