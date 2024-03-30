Belen Kaymakamı Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda buluştu

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, yetim çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Fırsat buldukça yetim çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, "Devletimizin imkanlarını onlara sunmaya çalışıyoruz. Yılın belirli günlerinde değil her zaman yetim ve öksüzlerin yanında olmalıyız. Bir çocuğun duası dahi bizim için çok önemlidir. Devlet olarak her zaman onların yanındayız." dedi.