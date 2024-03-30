Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen Kaymakamı Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda buluştu

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen Kaymakamı Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

        Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, yetim çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Fırsat buldukça yetim çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, "Devletimizin imkanlarını onlara sunmaya çalışıyoruz. Yılın belirli günlerinde değil her zaman yetim ve öksüzlerin yanında olmalıyız. Bir çocuğun duası dahi bizim için çok önemlidir. Devlet olarak her zaman onların yanındayız." dedi.

        Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün de katıldığı iftar programında çocuklar için çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan sesine orkestrayla eşlik ettiler
        Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan sesine orkestrayla eşlik ettiler
        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor
        Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaraland...
        Hatay'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaraland...
        Hatay Valiliğinden 31 Mart'ta kentte gelecek vatandaşların yol masraflarına...
        Hatay Valiliğinden 31 Mart'ta kentte gelecek vatandaşların yol masraflarına...
        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi olduğu değerlendirilen objeler...
        Hatay'da kavga ihbarına gidilen evde tarihi olduğu değerlendirilen objeler...