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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, oyunu kullandı

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:12
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, oyunu kullandı
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.

        Yılmaz, eşi Kübra Yılmaz ile Sultan 2. Abulhamid Han Ortaokulu'na gitti.

        Oyunu 1074 numaralı sandıkta kullanan Kaymakam Yılmaz, seçimin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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