Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, oyunu kullandı
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.
Yılmaz, eşi Kübra Yılmaz ile Sultan 2. Abulhamid Han Ortaokulu'na gitti.
Oyunu 1074 numaralı sandıkta kullanan Kaymakam Yılmaz, seçimin hayırlı olmasını diledi.
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