Hatay'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu.
Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri sulama kanalına girerek cesedi çıkardı.
İ.O'nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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