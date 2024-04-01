Hatay'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

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