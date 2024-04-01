Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Antakya Samandağ yolunun otogar mevkisinde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 31 SA 950 plakalı otomobille 31 ARR 320 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 31 SA 950 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu koltuğundaki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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