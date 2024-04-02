Hatay'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı

Belen ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sebati Günenç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar dans gösterisi sundu.

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Zübeyde Hanım Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar için sesli müzik oyunları ve spor aktiveleri yapıldı.

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