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        Hatay'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı

        Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:59
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        Hatay'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı
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        Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Zübeyde Hanım Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar için sesli müzik oyunları ve spor aktiveleri yapıldı.

        Belen ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sebati Günenç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar dans gösterisi sundu.

        Farkındalık amacıyla kırmızı renk giyen otizmli çocukların etkinliğine, öğretmenler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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