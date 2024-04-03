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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, St. Simon Manastırı'nda incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin önemli turistik değerleri arasında bulunan St. Simon Manastırı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:59
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, St. Simon Manastırı'nda incelemelerde bulundu
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin önemli turistik değerleri arasında bulunan St. Simon Manastırı'nda incelemelerde bulundu.

        Defne ilçesinde 6. yüzyılda 480 rakımlı tepede kurulan manastırı inceleyen Masatlı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada yaptığı açıklamada Vali Masatlı, inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip manastırın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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