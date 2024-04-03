Dörtyol'da öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler için akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler için akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.
Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca, Dörtyol Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen turnuva, öğretmenevinde yapıldı.
Turnuvaya katılan 400 öğrenci, 8 farklı kategoride mücadele etti.
Yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verildi.
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