Dörtyol'da öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca, Dörtyol Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen turnuva, öğretmenevinde yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler için akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

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