Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, F.E. ve M.M'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurdu.

Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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