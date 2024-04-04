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        Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:56
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        Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurdu.

        Araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, F.E. ve M.M'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E. ve M.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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