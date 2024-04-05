Hatay Büyükşehir Belediyesinden "yardımların taşındığı ve çalındığı" iddiasına yalanlama

Hatay Büyükşehir Belediyesi, "depolarındaki yardım malzemelerinin taşındığı ve çalındığı" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden, bazı sosyal medya hesaplarında "Ulaşım Dairesi Başkanlığının depolarının boşaltıldığı, belediyeye ait malzemelerin taşındığı ve çalındığı" gibi iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 18 Mart tarihli izni doğrultusunda, belediyeyle Almanya merkezli bir yardım kuruluşunun görüşmeleri neticesinde belediye koordinesinde ildeki ihtiyaç sahibi depremzedelere, okullara, hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere karşılıksız hibe sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: