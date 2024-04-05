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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "yardımların taşındığı ve çalındığı" iddiasına yalanlama

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, "depolarındaki yardım malzemelerinin taşındığı ve çalındığı" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:59
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "yardımların taşındığı ve çalındığı" iddiasına yalanlama
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, "depolarındaki yardım malzemelerinin taşındığı ve çalındığı" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Belediyeden, bazı sosyal medya hesaplarında "Ulaşım Dairesi Başkanlığının depolarının boşaltıldığı, belediyeye ait malzemelerin taşındığı ve çalındığı" gibi iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

        Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 18 Mart tarihli izni doğrultusunda, belediyeyle Almanya merkezli bir yardım kuruluşunun görüşmeleri neticesinde belediye koordinesinde ildeki ihtiyaç sahibi depremzedelere, okullara, hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmak üzere karşılıksız hibe sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hastane yatakları, yatak şilteleri, tekerlekli sandalye, yürüteçler, okul masaları, yazı tahtası, itfaiye koruma botları, hastane kıyafetleri, çocuk oyunları, çocuk bisikletleri, demir dolap vb. bahse konu çeşitli yardım malzemeleri kara yoluyla Almanya'nın Hamburg şehrinden hareket eden 2 tır gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla 1 Nisan'da kurumumuz deposuna ulaşmıştır. Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) kuruluşunun koordinatörü tarafından ihtiyaç sahibi alanlar belirlenmiş olup, gelen yardım malzemeleri kuruluş koordinatörü tarafından kurumumuz deposundan Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ekinci Atatürk Ortaokulu, Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Etüt Merkezi, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi gibi okul ve ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara dağıtımı yapılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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