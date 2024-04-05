Hatay'da Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı
Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru adına yaptırılan "Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.
Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru adına yaptırılan "Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.
Dörtyol Belediyesince, Özerli Mahallesi'nde 2010'da düzenlenen terör saldırında şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına park yaptırıldı.
Parkın açılışı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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