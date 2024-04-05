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        Hatay'da Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı

        Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru adına yaptırılan "Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:13
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        Hatay'da Şehitler Parkı düzenlenen törenle açıldı
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        Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru adına yaptırılan "Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

        Dörtyol Belediyesince, Özerli Mahallesi'nde 2010'da düzenlenen terör saldırında şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına park yaptırıldı.

        Parkın açılışı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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