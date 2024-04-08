Hatay'da 300 bin makaron bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'da 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde şüpheli bir panelvanı durdurdu.
Panelvanda yapılan aramada 300 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. ve B.A. gözaltına alındı.
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