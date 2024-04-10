Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanı'mızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz." dedi.

Bayraktar, AK Parti Hatay İl Başkanlığının, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki konteyner alanına kurulan binasını ziyaret etti.

Kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk'ün, kendilerinin desteğiyle Hatay'ı hak ettiği yere getireceğini söyledi.

Bayraktar, depremlerden etkilenen kentin, ayağa daha güçlü kalkacağını, ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini anlattı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde doğduğu topraklara geldiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bayramınızı tebrik etmeye, Mehmet başkanımla projeler konuşmaya geldik. Birinci günden hemen çalışmaya başladı. Biz de 'enerjide ne destek verebiliriz, hangi alanda, nerede yanında olabiliriz' konularında şimdiden çalışmaya başladık. Hakikaten Hatay'ın yüzü gülecek. 'Hatay emin ellerde' diyoruz. Biz gece gündüz onunla çalışmaya, ona destek olmaya gayret edeceğiz. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız."

Bayraktar, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz." diye konuştu. Öntürk'ün, başarılı olacağına inandığını dile getiren Bayraktar, "Buradaki belediyecilik, burada gösterilen örnek çalışma bütün Türkiye'ye örnek olacak. Dalga dalga yayılacak ve biz buradan çok daha iyi noktalara ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - "Kardeşlik hukukunu pekiştireceğiz" Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de tek hedefinin kente hizmet etmek olduğunu söyledi. Çalışmalarda adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, şunları kaydetti: "Bu şehrin tarihine, kültürüne ve dokusuna uygun şekilde tüm milletimizi kucaklayacağız. Tüm renklerimizle hizmetlerimizi, eşit ve adaletli şekilde yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, 'Hizmete önce Samandağ'dan, Defne'den başlayacaksınız, bu şehrin kardeşliğini pekiştireceksiniz' dedi. İnşallah hükümetimizle beraber şehrimizi ayağa kaldıracağız ve bu kardeşlik hukukunu pekiştireceğiz."

- Depremzedelerle bayramlaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, programın ardından depremzedelerin ağırlandığı Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Havacılık Kent'e ziyarette bulundu. Sohbet ettiği afetzedelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bayraktar, daha sonra 29 Ağustos 2020'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in babası Nurettin İnci ile bir araya geldi. Bayraktar, konteyner kentteki polislerin de Ramazan Bayramı ve Polis Haftası'nı kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.