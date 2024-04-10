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        Hatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:28
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        Hatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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