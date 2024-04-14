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        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı

        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:58
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        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
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        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Meclis salonundaki toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yönetimindeki oturumda, gündem maddeleri görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

        Sarı, meclis üyeleriyle ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

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