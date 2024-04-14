Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Meclis salonundaki toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yönetimindeki oturumda, gündem maddeleri görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Sarı, meclis üyeleriyle ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
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