Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karahüseyinli Mahallesi'nde, park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını gören A.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler Ç.S.E. ve A.E'yi çalınan otomobille birlikte yakaladı.

        Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi
        Dörtyol'da kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da "Motorları Maviliklere Süreceğiz" etkinliği kapsamında tekne duru
        Hatay'da "Motorları Maviliklere Süreceğiz" etkinliği kapsamında tekne duru
        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
        Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
        Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Hatay'da kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Hatay'da kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı