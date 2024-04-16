Hatay Valisi Masatlı'dan Turizm Haftası mesajı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Masatlı, mesajında, turizmin, ülke ve dünya genelinde ekonomik büyüme, kültürel alışveriş ve insanlar arasında köprüler kurma konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Turizmin sadece, bir şehrin ya da coğrafyanın güzelliklerini görmek olmadığını ifade eden Masatlı, "Turizm aynı zamanda farklı kültürleri anlamak, yeni insanlarla tanışmak ve toplumlar arasında hoşgörüye dayalı kaynaşmayı da tesis etmek anlamına gelir. Bu doğrultuda, toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek, turizmin önemi konusunda farkındalığı artırmak, şehrimizin ve ülkemizin zengin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve kadim zamanlardan günümüze ulaşan tarihi dokusunu hem kendi insanımıza hem de tüm dünyaya tanıtmak ve halkımızın turizm hareketlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen Turizm Haftası'nı milletçe kutluyoruz." mesajını paylaştı.

Masatlı, Türkiye'nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültür zenginliği göz önüne alındığında turizm açısından en avantajlı ülkelerin başında geldiğini, Hatay'ın da yerli ve yabancı turistlerin her zaman cazibe merkezi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Valilik olarak bizler de ülkemizin önemli turizm merkezlerinin başında gelen ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. İyileşme sürecimizde yaptığımız ihya ve inşa çalışmalarımızla tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yeniden ayağa kaldıracağımızdan ve şehrimizin ruhunun keşfedilmesinde önem arz eden turizmimizi, tarih ve kültür turizminin yanı sıra inanç, gastronomi, doğa, iş, kongre ve fuar turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle daha dinamik ve canlı hale getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın."